“Католицьке” Різдво 2021: коли і скільки відпочиватимуть в Україні

2021 року “католицьке” Різдво випадає на суботу 25 грудня. Скільки триватимуть вихідні

У зв’язку зі святкуванням Різдва Христового у грудні в Україні передбачено тривалі вихідні. Зокрема, неробочими будуть три дні поспіль: 25, 26 та 27 грудня. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайте OBOZREVATEL.

У 2021 році “католицьке” Різдво випадає на суботу 25 грудня. Його відзначають католики, протестанти та частина православних. Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України, вихідний з нагоди свята переноситься на понеділок, 27 грудня.

При цьому передсвятковий день 24 грудня відповідно до статті 53 КЗпП буде скорочено на одну годину.

Як відомо, так зване “католицьке” Різдво відзначається на державному рівні в Україні протягом чотирьох років.

Так, 16 листопада 2017 року президент Петро Порошенко підписав закон № 2211-VIII, який вніс зміни до КЗпП та заснував вихідний день з нагоди свята.

25 грудня Різдво Ісуса Христа відзначають християни, які дотримуються григоріанського календаря. В Україні, Росії, Грузії, Сербії та Єрусалимі найбільшу урочистість святкують за юліанським календарем – 7 січня.

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