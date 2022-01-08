Верховна Рада може до 1 лютого відкласти штрафи за незастосування касових апаратів для фізичних осіб-підприємців

Відповідні зміни до законодавства пропонує голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев (“Слуга народу”). Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Цензор.НЕТ.

“Я вже запропонував відповідну поправку. Думаю, що ми її проголосуємо досить швидко, щоб знизити або скасувати штрафи для тих, хто зареєструє РРО (реєстратори розрахункових апаратів) до 1 лютого 2022 року”, – сказав він.

17 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою законопроекти №1053-1 та N1073. Її законопроекти, застосування РРО у торгівлі, громадському харчуванні та сфері послуг для детінізації розрахунків.

Наприкінці листопада президент вніс у ВР законопроект про відстрочку на рік обов’язкового запровадження РРО для фізосіб-підприємців (№4439). Депутати його підтримали. 21 вересня 2021 року почали діяти нові правила використання РРО та ПРРО.

1 грудня 2021 року голова податкового комітету ВР Данило Гетьманцев переконував підприємців, що система фіскалізації набуде чинності з 1 січня 2022 року. 23 грудня уряд звільнив від касових апаратів продавців у сільській місцевості.

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