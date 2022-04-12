Європейська система грошових переказів Wise тепер доступна українцям

Українцям дали доступ до європейської системи грошових переказів Wise. Британська компанія Wise насамперед хотіла зробити зручнішими та доступнішими грошові розрахунки для наших громадян, які опинилися на території Великобританії. Проте, картку можна оформити і в Україні

Про це нововведення стало відомо із повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Українці зможуть відкривати рахунки в EUR, GBP, USD та інших валютах, накопичувати гроші більш ніж у 50 валютах. А також отримати універсальну дебетову платіжну картку, яка підтримує сплати всіма цими валютами одночасно”, – описує всі переваги платіжної системи Wise Михайло Федоров.

Система грошових переказів Wise

Як відкрити акаунт Wise та почати ним користуватися

Спочатку відкриваємо обліковий запис

Щоб відкрити обліковий запис у цій платіжній системі, потрібно перебувати в одній із країн, де підтримуються розрахунки в цій системі, і де надають послугу дебетових карток.

Потрібно також мати документ, що засвідчує вашу особу. Для цього підійде і український закордонний паспорт, і внутрішні українські документи (паспорт, ID-картка, посвідчення водія). Якщо відкриваєте розрахункові рахунки у доларах чи євро, то доведеться зробити фото свого документа, а також зробити селфі з ним.

Щоб відкрити акаунт Wise, потрібно мати можливість поповнення рахунку банківським переказом або карткою, яка зареєстрована на ваше ім’я.

Слід надати адресу в Європейській Економічній Зоні (ЕЕА), на яку можна буде доставити картку. Ця адреса повинна співпадати з тією, що вказана у вашому обліковому записі.

При цьому якщо в біженця не виявилося з собою українських документів, то можна скористатися посвідченням біженця.

Наступний крок – відкриття рахунку

Для відкриття рахунку потрібно встановити на телефон програму Wise або скористатись wise.com

Далі натисніть кнопку “Реєстрація” у верхньому правому куті екрана.

Заповніть поле з адресою електронної пошти, а також поле для придуманого вами пароля.

Після цього потрібно заповнити поля з вашими анкетними даними, адресою перебування і номером телефону.

Після того, як всі поля заповнені, можна переходити на домашню сторінку Wise та активувати обліковий запис. Активацію облікового запису можна зробити на домашній сторінці облікового запису .

Залишилося тільки замовити і отримати карту Wise. Зробити це можна так:

Перейдіть на сторінку com/card-management .

Натисніть кнопку “Замовити картку”.

Вкажіть адресу, за якою вам потрібно доставити картку. За виготовлення і доставку картки потрібно заплатити 6 євро (або 41 польський злотий).

Термін доставки картки Wise до Європи становить до 2 тижнів. Однак, за додаткову плату цей процес можна пришвидшити до 2 днів.

Як поповнювати рахунок?

Перше поповнення обов’язково має бути з карти або рахунку, які зареєстровані на ім’я того, хто відкривав обліковий запис (тобто на ваше ім’я).

У гривнях поповнити рахунок неможливо. Його можна поповнити з будь-якої своєї картки у вибраній вами валюті. При поповненні гривні автоматично конвертуються в іншу валюту. Це коштуватиме додаткової комісії. Переваги такого поповнення в тому, що воно відбувається онлайн, миттєво.

Можна скористатися також іншим, менш витратним, але тривалішим способом поповнення. Можна поповнити рахунок банківським переказом за реквізитами рахунку. У цьому випадку вам потрібно буде конвертувати в українському банку гривні в потрібну валюту та скористатися міжнародним переказом SWIFT. Як правило, такий переказ іде від 2 до 5 робочих днів. Але трапляється, що на нього доводиться чекати і довше.

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