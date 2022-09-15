Якою має бути українська армія після війни – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції розповів про бачення української армії після війни

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів. що після війни всіх чоловіків можуть зробити військовозобов’язаними, а призов – скасувати

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Діалоги.

«Ми розуміємо, що після війни армія не може бути в радянському стандарті, армія має стати професійною. Ядром армії мають бути контрактники, які сьогодні по факту стали ядром нашої армії, яка захищає Україну. Звичайно, що ми в цій професійній армії завершимо запровадження стандартів НАТО. Звичайно, що всі громадяни, щонайменше всі чоловіки, мають бути військовозобов’язаними, мають проходити відповідні курси», – сказав Шмигаль..

На його думку, призов має бути скасовано.

«Витрачати два роки для того, щоб навчитися марширувати, немає сенсу. Сучасна ситуація показала, що чоловіки в певному віці мають проходити просто підготовчі курси два-три місяці. Це продискутуємо вже з нашими військовими. І упродовж життя, кожні 10 років з певним інтервалом проходити такі 2-3-місячні навчальні курси, як практично використовувати зброю, як себе поводити і бути готовими в будь-який момент стати до захисту», – пояснив прем’єр-міністр

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