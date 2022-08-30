Які умови виїзду з України чоловіків, які мешкають за кордоном

У Держприкордонслужбі нагадали умови виїзду з України чоловіків, які постійно живуть за кордоном

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Курс України

У повідомленні ДПСУ у Facebook у понеділок, 29 серпня, сказано, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно живуть за кордоном, можуть виїхати з України, якщо мають відповідні відмітки у паспорті (відповідно до ст. 4 закону Про порядок виїзду з України та в’їзду громадян України):

відмітка міграційної служби Постійне проживання у …/печатка Оформлено виїзд на постійне проживання з назвою країни та датою;

відмітка української дипломатичної установи Постійне проживання …/Прийнятий на консульський облік або довідка про перебування на консульському обліку.

Під час воєнного стану в Україні чоловікам віком 18—60 років заборонено виїжджати за кордон, але існує низка винятків, якщо на перетин є законні підстави.

Список підстав для виїзду чоловіків призовного віку за кордон