Які права мають учасники бойових дій: достроковий вихід на пенсію та суми виплат

Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію. Які суми виплат і допомога їм належать

Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок. Про це нагадують у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті social.com.ua.

Осіб, які належать до учасників бойових дій, визначено статтею 6 Закону України від 22.10.1993 № 3551 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Розмір пенсій учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Окрім пенсії, такі громадяни мають право на:

підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (стаття 12 Закону України № 3551);

щомісячну цільову грошову допомогу на прожиття у розмірі 40 грн (Закон України від 16.03.2004 № 1603 «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»);

щомісячну державну адресну допомогу в розмірі, що не вистачає до мінімальної пенсійної виплати – 210% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (постанова Кабміну від 28 липня 2010 року № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій»).

Достроковий вихід на пенсію – у якому разі це можливо