Які фахівці користуються попитом в Україні і кому зараз більше платять

В Україні попри війну розвивається ринок праці, вакансій стає більше, українці здобувають новий досвід і можуть працевлаштуватися, маючи певні професійні навички. Які фахівці користуються попитом в Україні

Кому серед робітничих професій, так званих “блакитних комірців”, наразі платять найбільше на сайті РБК-Україна.

Електрики

Як розповіли нам на OLX Робота, в середньому такі спеціалісти могли розраховувати (станом на червень) на зарплату у 18 500 грн.

Кількість вакансій – понад 500, а зарплата за перший місяць літа в середньому зросла на 1700 грн.

Кухарі

В середньому такі спеціалісти у червні могли розраховувати на зарплату у 11 000 грн та обрати роботу серед майже 1 000 вакансій на OLX.

Столяри

В середньому спеціалісти такого класу можуть розраховувати на зарплату у 15 000 грн.

Збирачі меблів

Такі спеціалісти можуть розраховувати на зарплату у 15 500 грн. Важливо відмітити, що з початку червня оплата зменшилась на 500 грн.

Будівельники та каменярі/муляри

Серед пропозицій достатньо високі заробітні плати зараз пропонують будівельникам та каменярам/мулярам – по 20 000 грн на місяць.

В яких країнах українцям платять найбільше: умови і зарплати