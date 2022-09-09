Яка професія зараз найпопулярніша в Україні: за місяць попит зріс більше, ніж на 50%

В Україні ринок праці значно пожвавився і з’явилося набагато більше вакансій. Як відзначають експерти, приріст склав 20%, а вакансії стали більш якісними. Яка професія зараз найпопулярніша
Західні області країни повністю відновилися після початку повномасштабної війни та найбільше зростання спостерігається в категорії “Роздрібна торгівля”.
Яка професія зараз стала найпопулярнішою NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
За даними порталу Work.ua, у серпні п’ятірка лідируючих областей за кількістю вакансій не змінилася, але в кожній з них спостерігалося істотне зростання.
- У Київській області – на 27%
- У Львівській області – на 17%
- У Дніпропетровській – на 15%
- В Одеській – на 26%
- В Івано-Франківській – на 24%
Також до списку регіонів з найбільшим зростанням вакансій додалося ще кілька областей: Сумська, Житомирська та Полтавська.
У Львівській та Івано-Франківській областях зростання кількості вакансій досягло майже довоєнних показників. У центральних областях та на півдні ринок праці відновився майже на третину від довоєнних показників.
Кого зараз шукають в Україні
У топ-5 популярних професій потрапили:
- Продавец-консультант
- Кухар
- Водій
- Менеджер з продажу
- Бухгалтер
Варто зазначити, що вакансій для продавців стало значно більше – на 52%.
Також в лідери вибилися вакансії в таких категоріях:
- Роздрібна торгівля
- Освіта та наука
- Готельно-ресторанний бізнес, туризм
- Страхування
- Сфера обслуговування
Де зараз стало більше претендентів
Найбільше нових резюме розмістили жителі Київської області. Понад 10 тисяч українців шукають роботу віддалено. Також багато резюме в серпні з’явилося в Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях.
Найчастіше шукають роботу продавця-консультанта, менеджера з продажу, адміністратора, водія або бармена.
Крім того, експерти відзначають, що конкуренція в серпні серед претендентів знизилася майже у два рази. Найменше конкуренції в Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Черкаській та Житомирській областях.
Найпопулярніші вакансії
- Обробник фото
- Адміністратор салону краси
- Верстальник
- Асистент вебдизайнера
- Адміністратор офісу
Ринок праці в Україні — які професії будуть затребуваними, а які втратять попит (прогноз)