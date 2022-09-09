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Яка професія зараз найпопулярніша в Україні: за місяць попит зріс більше, ніж на 50%

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какая профессия в Украине самая популярная

В Україні ринок праці значно пожвавився і з’явилося набагато більше вакансій. Як відзначають експерти, приріст склав 20%, а вакансії стали більш якісними. Яка професія зараз найпопулярніша

Західні області країни повністю відновилися після початку повномасштабної війни та найбільше зростання спостерігається в категорії “Роздрібна торгівля”.

Яка професія зараз стала найпопулярнішою NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

За даними порталу Work.ua, у серпні п’ятірка лідируючих областей за кількістю вакансій не змінилася, але в кожній з них спостерігалося істотне зростання.

  • У Київській області – на 27%
  • У Львівській області – на 17%
  • У Дніпропетровській – на 15%
  • В Одеській – на 26%
  • В Івано-Франківській – на 24%

Також до списку регіонів з найбільшим зростанням вакансій додалося ще кілька областей: Сумська, Житомирська та Полтавська.

У Львівській та Івано-Франківській областях зростання кількості вакансій досягло майже довоєнних показників. У центральних областях та на півдні ринок праці відновився майже на третину від довоєнних показників.

Яка професія зараз найпопулярніша в Україні: за місяць попит зріс більше, ніж на 50%

Кого зараз шукають в Україні

У топ-5 популярних професій потрапили:

  • Продавец-консультант
  • Кухар
  • Водій
  • Менеджер з продажу
  • Бухгалтер

Варто зазначити, що вакансій для продавців стало значно більше – на 52%.

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Також в лідери вибилися вакансії в таких категоріях:

  • Роздрібна торгівля
  • Освіта та наука
  • Готельно-ресторанний бізнес, туризм
  • Страхування
  • Сфера обслуговування

Де зараз стало більше претендентів

Найбільше нових резюме розмістили жителі Київської області. Понад 10 тисяч українців шукають роботу віддалено. Також багато резюме в серпні з’явилося в Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях.

Найчастіше шукають роботу продавця-консультанта, менеджера з продажу, адміністратора, водія або бармена.

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Крім того, експерти відзначають, що конкуренція в серпні серед претендентів знизилася майже у два рази. Найменше конкуренції в Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Черкаській та Житомирській областях.

Найпопулярніші вакансії

  • Обробник фото
  • Адміністратор салону краси
  • Верстальник
  • Асистент вебдизайнера
  • Адміністратор офісу

Ринок праці в Україні — які професії будуть затребуваними, а які втратять попит (прогноз)

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