Як зберегти трудову книжку та стаж, щоб не залишитися без пенсії

У результаті повномасштабної війни Росії проти України зріс ризик втратити документи, у тому числі пенсійні. Щоб цього не допустити, можна оцифрувати трудову книжку

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Донецькій області, інформує НСН

Для цього можна скористатися послугами на офіційному сайті ПФУ.

Як зберегти трудову книжку

Потрібно виконати такі дії:

Увійти до особистого кабінету на веб-порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

У розділі “Комунікації з ПФУ” виберіть пункт “Відомості про трудові відносини”;

Перевірити відомості та погодитися на передачу та обробку персональних даних;

Завантажте скан-копії паперових документів про стаж та трудову діяльність (кнопка “Додати файл”).

При завантаженні документів слід враховувати такі вимоги:

Зображення має бути кольоровим, чітким, а також мати всі реквізити документа;

Сторінки потрібно завантажувати у хронологічному порядку;

Формат сканованих копій – JPG або PDF;

Розмір файлу не повинен перевищувати 1 Мб.

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