Як зберегти трудову книжку та стаж, щоб не залишитися без пенсії

У результаті повномасштабної війни Росії проти України зріс ризик втратити документи, у тому числі пенсійні. Щоб цього не допустити, можна оцифрувати трудову книжку
Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Донецькій області, інформує НСН
Для цього можна скористатися послугами на офіційному сайті ПФУ.
Як зберегти трудову книжку
Потрібно виконати такі дії:
- Увійти до особистого кабінету на веб-порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
- У розділі “Комунікації з ПФУ” виберіть пункт “Відомості про трудові відносини”;
- Перевірити відомості та погодитися на передачу та обробку персональних даних;
- Завантажте скан-копії паперових документів про стаж та трудову діяльність (кнопка “Додати файл”).
При завантаженні документів слід враховувати такі вимоги:
- Зображення має бути кольоровим, чітким, а також мати всі реквізити документа;
- Сторінки потрібно завантажувати у хронологічному порядку;
- Формат сканованих копій – JPG або PDF;
- Розмір файлу не повинен перевищувати 1 Мб.
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