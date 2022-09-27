Як українцям підтвердити пільговий стаж і на що він впливає при оформленні пенсії

Українцям розповіли, як підтвердити пільговий стаж. Від цього залежить, чи зможе людина піти на пенсію достроково

Про це пише “На пенсії”, передає NNS

Так, у тих випадках, коли у трудовій книжці відсутні відомості про пільгові умови роботи або стаж за вислугу років для окремих категорій працівників, майбутні пенсіонери мають надати до Пенсійного фонду довідку з колишнього місця роботи.

Зокрема, у довідці мають бути зазначені:

періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;

професія чи посада;

характер виконуваної роботи;

розділ, підрозділ, пункт, найменування списків чи його номери, куди включається цей період роботи;

первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано вказану довідку.

Крім того, у Пенсійному фонді часто вимагають до довідки документ, який підтверджує атестацію робочих місць, що також непросто отримати. Також складно довести пільгу, якщо підприємство ліквідовано та немає правонаступника. У цьому випадку людині взагалі нема де взяти довідку.

Для цього при обласних управліннях Пенсійного фонду діють спеціальні комісії, які розглядають документи, що є у людей, і приймають рішення, зараховувати спірні періоди до пільгового стажу чи ні. Як зазначається, від цього залежить, чи зможе людина піти на пенсію достроково.

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