Як українські військові застосовують дрони-камікадзе (відео)

Українські військові застосовують дрони-камікадзе для того, аби руйнувати оборону російських окупантів. ЗСУ показали їх роботу

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ, передає NNS

“Просуваючись на різних ділянках фронту, наші воїни спочатку нищать оборону противника. Задля цього, зокрема, наносять точні і потужні удари по укріпрайонам ворога з допомогою баражуючих боєприпасів (“дронів-камікадзе”), – сказано в повідомленні.

При цьому українські захисники б’ють саме по військовим цілям противника, оскільки цінують життя своїх співгромадян.

Чому росія почала активніше використовувати дрони-камікадзе в Україні