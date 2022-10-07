2
Україна
Тег:
2

Як українські військові застосовують дрони-камікадзе (відео)

Дата
ВСУ показали работу дронов в Украине

Українські військові застосовують дрони-камікадзе для того, аби руйнувати оборону російських окупантів. ЗСУ показали їх роботу

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ, передає NNS

Як українські військові застосовують дрони-камікадзе (відео)

“Просуваючись на різних ділянках фронту, наші воїни спочатку нищать оборону противника. Задля цього, зокрема, наносять точні і потужні удари по укріпрайонам ворога з допомогою баражуючих боєприпасів (“дронів-камікадзе”), – сказано в повідомленні.

При цьому українські захисники б’ють саме по військовим цілям противника, оскільки цінують життя своїх співгромадян.

Чому росія почала активніше використовувати дрони-камікадзе в Україні

To Top