Хто став найкращим футболістом чемпіонату України 2021 року?

ТОП-10 рейтингу гравців української Прем’єр-ліги з футболу 2021 року. Хто став найкращим футболістом

Форварда Дніпра-1 Артема Довбика названо найкращим футболістом української Прем’єр-ліги 2021 року. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті НВспорт.

У голосуванні гравців та тренерів команд найвищого дивізіону країни 24-річний нападник набрав 245 балів.

Друге місце посів вінгер київського Динамо Віктор Циганков, третє – його одноклубник Микола Шапаренко.

Ось як виглядає топ-10 рейтингу:

1. Артем Довбик (Дніпро-1) – 245 балів

2. Віктор Циганков (Динамо) – 178

3. Микола Шапаренко (Динамо) – 173

4. Віталій Буяльський (Динамо) – 161

5. Олів’є Тілль (Ворскла) — 111

6-7. Микола Матвієнко (Шахтар) – 63

6-7. Дмитро Різник (Ворскла) – 63

8. Алан Патрік (Шахтар) – 40

9. Ілля Забарний (Динамо) – 37

10. Олександр Пихальонок (Дніпро-1) – 27

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