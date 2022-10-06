Голові НБУ Шевченку повідомили про підозру

Голові НБУ Кирилові Шевченку, який цього тижня подав у відставку, повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному голові Національного банку України Кирилу Шевченку у причетності до розкрадання понад 206 млн грн Укргазбанку, коли він був там головою правління.

Про це повідомляє прес-служба САП. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті slovoidilo.ua

«На сьогоднішній день у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких чинний голова Національного банку України, колишні та чинні високопосадовці банківських установ. Дії учасників організованої групи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України», – інформує прокуратура..

Встановлено, що керівництво Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів. З цією метою службовці банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідством встановлено, що впродовж 2014 – 2020 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн.

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