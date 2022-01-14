Дощі замість морозів – погода в Україні на вихідні

Замість снігу Україну накриють дощі. Морози відступають – якою буде погода в Україні найближчими днями

14 січня, в п’ятницю, в Україні очікується невеликий сніг із переходом у дощ, на дорогах ожеледь. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Контракти.

«14 січня хмарно із проясненнями. Невеликий сніг із переходом у дощ, у східних областях помірні опади. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 15-20 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південної частини, пориви 25-27 м/с», – йдеться у повідомленні.

Температура вночі у західних (крім Закарпаття), Вінницькій, Житомирській та Київській областях від 2° тепла до 3° морозу, на решті території 4-9° морозу, у східних областях 10-15° морозу; вдень в Україні 0-5 ° тепла.

У Києві та області 14 січня невеликий сніг із переходом у дощ (вночі місцями). На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний 15-20 м/с, вдень пориви 25 м/с. Температура у столиці вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла; по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

Погода ни вихідних

У вихідні, 15-16 січня, в Україні утримається мінлива хмарність. У східних, північно-східних областях вночі 15 січня у Карпатському регіоні невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах, окрім південної частини, ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, 15 січня в Україні пориви 15-20 м/с, на сході та північному сході країни місцями хуртовини. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла (15 січня на півдні вночі та вдень 0-5° тепла); у Карпатах, 16 січня та на Закарпатті вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

У столичному регіоні 15-16 січня без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. По області температура повітря вночі буде 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Протягом 17-18 січня в Україні, за прогнозами синоптиків, часом невеликий сніг, мокрий сніг, на півдні вдень 18 січня з дощем, лише вночі 17 січня в більшості областей, вдень у південній частині без істотних опадів.

Температура вночі 2-7° морозу, 17 січня у східних областях до 11° морозу; вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 1-6° тепла; у північних областях 18 січня вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу. Карпати накриє снігом, температура вночі 7-12°, вдень 5-10° морозу.

У Києві 17-18 січня часом невеликий сніг та мокрий сніг, лише вночі 17 січня без істотних опадів. Температура 17 січня вночі 3-5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла; 18 січня вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.

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