Допомога з безробіття в Україні може зменшитися – який буде максимальний розмір

Допомога з безробіття в Україні може стати меншою, а вимоги до її виплати жорсткішими. Зокрема, українців, які перебувають за кордоном понад 30 днів, позбавлятимуть виплат допомоги з безробіття, а максимальний її розмір стане нижчим

Такі зміни до закону “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” запропонувала група народних депутатів на чолі з головою комітету з питань соціальної політики Галиною Третьяковою. Нардепи внесли на розгляд у Верховну Раду законопроект №7275, який містить ці та інші зміни.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Верхня межа допомоги з безробіття має стати нижчою

Зараз максимальна допомога з безробіття становить чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб. Тобто, на сьогодні вона становить 9924 гривні. А з липня, коли зросте прожитковий мінімум, вона має стати ще вищою.

Натомість автори закону пропонують цю допомогу обмежити розміром у півтори мінімальні зарплати станом на 1 січня поточного року. Тобто, вона має бути не вищою за 9750 гривень. До того ж, якщо закон ухвалять, то в липні максимальний розмір допомоги не зазнає змін, адже він не буде прив’язаний до прожиткового мінімуму.

Автори законопроекту пропонують запровадити цю та інші зміни до закону “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” не назавжди, а на період воєнного стану та ще на 180 днів після його завершення.

Вимоги до виплати допомоги з безробіття зроблять жорсткішими

Виплати допомоги пропонують припиняти у випадку, якщо отримувач допомоги перебуває за кордоном понад 30 календарних днів.

Крім того, пропонують позбавляти реєстрації у службі зайнятості громадян, які упродовж 30 робочих днів з дня останнього візиту до центру зайнятості або з дня підтвердження свого статусу безробітного не знайшли можливості в черговий раз підтвердити статус безробітного. Для цього не обов’язково особисто відвідувати службу зайнятості. Підтвердити статус можна будь-якими засобами комунікації.

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