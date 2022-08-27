Держава готується захистити здоров’я українців у разі аварії на Запорізькій АЕС – МОЗ

Держава готується захистити щитовидки українців у разі аварії на Запорізькій АЕС. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я
Міністерство охорони здоров’я закупило достатньо необхідних препаратів у разі можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.
Зокрема глава відомства заявив, що не потрібно зараз скуповувати йодид калію.
“До можливих аварій, як на Запорізькій АЕС, ми готуємось і готуватимемося. Ми розуміємо, як діяти. Але зараз в аптеку бігти не треба”, – сказав Ляшко.
За словами Ляшка, закуплені МОЗ препарати дозволять захистити щитовидні залози від радіаційної небезпеки.
Глава відомства наголосив, що всі лікарні у потенційній зоні впливу станції забезпечені цим препаратом.
“Причому це таблетки, в яких речовини, що діють, містяться саме в тих пропорціях, які потрібні”, – зазначив він.
При цьому він підкреслив, що наразі немає необхідності приймати препарат.
Зазначимо, що росіяни постійно обстрілюють Запорізьку атомну станцію. Як Україна, так і міжнародні організації таку ситуацію вважають вкрай небезпечною, оскільки руйнування станції може загрожувати нашій країні та сусіднім – стати новою ядерною катастрофою в Європі.
На тлі паніки багато українців закуповують йодовмісні препарати. Проте, як попереджають медики, їхнє бездумне вживання може завдати шкоди здоров’ю.
Що станеться у разі аварії на окупованій Запорізькій АЕС, куди піде радіація (відео)