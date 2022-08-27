Держава готується захистити здоров’я українців у разі аварії на Запорізькій АЕС – МОЗ

Держава готується захистити щитовидки українців у разі аварії на Запорізькій АЕС. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я

Міністерство охорони здоров’я закупило достатньо необхідних препаратів у разі можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

Зокрема глава відомства заявив, що не потрібно зараз скуповувати йодид калію.

“До можливих аварій, як на Запорізькій АЕС, ми готуємось і готуватимемося. Ми розуміємо, як діяти. Але зараз в аптеку бігти не треба”, – сказав Ляшко.

За словами Ляшка, закуплені МОЗ препарати дозволять захистити щитовидні залози від радіаційної небезпеки.

Глава відомства наголосив, що всі лікарні у потенційній зоні впливу станції забезпечені цим препаратом.

“Причому це таблетки, в яких речовини, що діють, містяться саме в тих пропорціях, які потрібні”, – зазначив він.

При цьому він підкреслив, що наразі немає необхідності приймати препарат.

Зазначимо, що росіяни постійно обстрілюють Запорізьку атомну станцію. Як Україна, так і міжнародні організації таку ситуацію вважають вкрай небезпечною, оскільки руйнування станції може загрожувати нашій країні та сусіднім – стати новою ядерною катастрофою в Європі.

На тлі паніки багато українців закуповують йодовмісні препарати. Проте, як попереджають медики, їхнє бездумне вживання може завдати шкоди здоров’ю.

Що станеться у разі аварії на окупованій Запорізькій АЕС, куди піде радіація (відео)