Депутати остаточно погодили відстрочку від мобілізації ще однієї категорії українців

В Україні погодили відстрочку від мобілізації ще однієї категорії громадян. Кого не заберуть до армії

Наукові, науково-педагогічні і педагогічні працівники незалежно від наявності в них вченого звання та наукового ступеня отримали відстрочку на військову службу під час мобілізації.

Відповідний законопроєкт № 7352 Верховна Рада ухвалила в цілому. За таке рішення проголосували 281 народний депутат. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Уніан.

“Рада ухвалила відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам”, – написав у Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко.

Відстрочку від мобілізації отримали працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти, для яких це є основним місцем роботи та які працюють не менш як на 0,75 ставки.

Також Рада проголосувала за надання відпусток для догляду за дитиною не лише жінкам, а й чоловікам, у разі якщо обоє є військовослужбовцями.

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