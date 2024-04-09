В Україні триває загальна мобілізація. Призову на військову службу підлягають військовозобов’язані громадяни. Деяких українців можуть виключити з військового обліку навіть під час війни

Людина перестає бути військовозобов’язаним чи резервістом після виключення з військового обліку. Про це йдеться у Законі України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, передає НСН.

Варто зазначити, що зняття та виключення з військового обліку – це різні поняття. Громадянин знімається з обліку у разі:

зміни місця реєстрації;

виїзду за кордон на постійне місце проживання;

відбування покарання за злочин.

Крім того, зняття з військового обліку передбачає повернення на облік у ТЦК у строки, передбачені законодавством.

Деяких українців можуть виключити з військового обліку – кого та за яких підстав

Виключаються з військового обліку ті, хто раніше був засуджений до позбавлення волі за скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Також такій процедурі підлягатимуть громадяни, які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби з виключенням військового обліку.

Також виключаються з обліку військовозобов’язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, військовослужбовці або військовозобов’язані, які померли, і ті, хто відмовився від українського громадянства і залишив Україну.

Як відомо, командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк закликав українців ставати до лав Збройних сил України. Генерал-лейтенант наголосив, що відсидітися нікому не вдасться, адже на кону стоїть доля країни та нації.

Ще новини України: Пенсії, мінімальна заробітна плата, нові штрафи та правила – які зміни у квітні 2024 року чекають на українців