Деякі українці можуть вийти на пенсію достроково – названо 6 умов

Літні люди в Україні можуть вийти на пенсію достроково. В основному, це залежить від певної професії. Названо шість категорій

Як повідомляють Патріоти України, аби вийти на пенсію раніше, треба відповідати 6 умовам.

Про це розповідає НСН.

Деякі українці можуть вийти на пенсію достроково

Хто може претендувати на дострокову пенсію

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України;

багатодітні матері та матері дітей з інвалідністю з дитинства, тяжкохворих дітей;

учасники ліквідації та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

особи, які були звільнені з роботи через скорочення штату або за станом здоров’я.

Однак можливість вийти на пенсію раніше, ніж належить, передбачена не для всіх таких людей. Зробити це можуть лише ті, кому лишилося не більше 1,5 років до досягнення пенсійного віку.

Як ми повідомляли раніше, у Польщі перевірять біженців, в тому числі й українців, на законність отримання коштів. Декому допомогу можуть припинити.

Осіб, які підпадають під категорію таких, які не мають права на виплати, будуть викликати для надання свідчень. ZUS має право відкликати виплати зі стягненням штрафу

За чинними нормами громадянин повинен відреагувати на такий виклик протягом 3 днів.

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