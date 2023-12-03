Чимало літніх українців мають право на щомісячну надбавку до пенсії у 20%. При цьому не всі про неї знають. Хто має на неї право і як оформити виплати

Про це розповіла в етері телемарафону заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Вікторія Поляковська, повідомляє НСН з посиланням на Факти.

При цьому вона зазначила, що такі надбавки передбачені Законом України «Про статус гірських населених пунктів України», але тільки для пенсіонерів, що проживають високо в горах.

«Розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які набули статусу працюючого, що проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірничого, збільшується на 20 відсотків. Фінансування збільшення розміру пенсій, передбачене цією частиною, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України», — йдеться у статті 6 цього закону.

Але до гірських населених пунктів належать навіть не всі населені пункти Закарпаття.

Деякі українці можуть отримати надбавку до пенсії у 20% – хто саме і як оформити виплати

За даними Пенсійного фонду, в Закарпатській області понад 190 населених пунктів мають статус «гірських», а такі доплати отримують понад 50 тисяч пенсіонерів.

Для отримання додаткових коштів необхідно оформити відповідне посвідчення, яке видається протягом 30 днів.

Після оформлення необхідно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

На «гірську» доплату можуть розраховувати і переселенці, які через війну були змушені залишити свої будинки. Але є один момент. Щоб переселенці могли претендувати на додаткові 20% до пенсії, їм потрібно отримати статус жителя на території гірського населеного пункту.

Він підтверджується спеціальним посвідченням, яке можна отримати, звернувшись до місцевої громади або в місцевий ЦНАП.

На доплату за проживання у гірській місцевості можуть претендувати не лише пенсіонери, а й пересічні мешканці.

Так, студенти мають право отримувати доплати, також доповнення йде й до інших видів державної матеріальної допомоги громадянам, які мають офіційне підтвердження того, що вони живуть у горах.

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