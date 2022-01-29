Ціни на смартфони у 2022 році значно зростуть – в чому причина

У 2022 році ціни на смартфони зростуть у середньому на 20%. Зростання цін на девайси викликане кількома причинами, і воно буде глобальним

Україні не вдасться уникнути підвищення цін, оскільки ці товари у нас представлені лише імпортом. Прогноз зростання цін на смартфони опублікувало у своєму звіті аналітичне агентство Counterpoint Research. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Ціни на смартфони зросли вже минулого, 2021 року. Якщо на старті минулого року середня вартість смартфона на ринку становила 287 доларів, то за перші три квартали вона підскочила до 308 доларів.

Експерти називають основні причини зростання цін на смартфони:

інфляцію;

дефіцит мікросхем;

проблеми з постачанням.

Через це ціна девайсів зростала по всьому світу, але не всюди вона зросла однаково. Найбільше їхня ціна зазнала змін в Африці та на Близькому Сході. У цих двох регіонах смартфони зросли у ціні на 17,4%. Цьогоріч ситуація не покращиться, а ціни зростуть ще й через те, що місцева влада має намір підвищити податки на імпорт мобільних телефонів.

Найменше відчула зростання цін Південно-Східна Азія, де приріст вартості становив лише 2%. Нинішнього року там також не очікується великого зростання цін. Якщо, звичайно, не станеться якогось глобального економічного катаклізму.

В решті регіонів ціни зросли з 4,7 до 10,2%. І цього року, на жаль, це зростання продовжиться, оскільки поки що немає підстав для його припинення. Ціни на мікросхеми, як і раніше, зростатимуть через брак цих компонентів.

Цього року приріст цін очікують ще разючішим: від 10 до 20%. Ну, а оскільки Україна багато товарів отримує не через пряме імпортне постачання, а через дворазовий і більше імпорт, то у нас, швидше за все, ціни на смартфони зростуть по верхній межі – на 20%.

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