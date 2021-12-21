Ціни на крупи в Україні: яка з них б’є всі рекорди

В Україні за рік неабияк зросли ціни на всі групи продуктів. У цих цінових перегонах крупи не відставали від решти провіанту. За рік ціни на крупи зросли від 9 до 23%

Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Найбільше, за даними Держстату, та й за відчуттями покупців, зросла ціна на гречку. На початку року кілограм цієї популярної крупи продавався за 37,5 гривні. А вже у листопаді ціна зросла до 46. Таким чином, за неповний рік ціна на гречку зросла на 23%.

Чимало додав у ціні і рис. Рисова крупа подорожчала в середньому на 15%, здолавши за 11 місяців шлях від вартості 24,5 гривні за кіло до вартості 28 гривень.

Не так відчутно, але все ж таки подорожчала і ячна крупа. Вона зросла у ціні на 2 гривні і тепер коштує 15 гривень.

Кілограм манки, який у січні коштував 16,2 гривні, тепер продається по 17,7.

Найменш, але все ж таки подорожчало, пшоно. За нього тепер просять понад 18 гривень, тоді як у січні було 17,5.

Ціни на крупи зростали через підвищення виробничих витрат та неважливого торішнього врожаю зернових. Найбільше витрати зросли через стрімке зростання цін на енергоносії.

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