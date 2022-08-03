Чи продовжать в Україні загальну мобілізацію після 23 серпня

Після початку повномасштабного вторгення Росії в Україну, було оголошено воєнний стан. Спершу його термін спливав 25 травня, але Парламентом було його пролонговано до 23 серпня. Чи продовжать загальну мобілізацію в Україні після 23 серпня

Наразі немає офіційної інформації, чи буде пролонговано загальну мобілізацію та воєнний стан після 23 серпня. Ймовірно, Верховна Рада ухвалить відповідне рішення, адже і президент України Володимир Зеленський, і міністр оборони Олексій Рєзніков прогнозували, що війна триватиме у найоптимістичнішому випадку до кінця 2022 року.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті НВ.

Також нещодавно фахівець у галузі проблем міжнародної безпеки Юрій Федоров в інтерв’ю НВ спрогнозував, як розвиватиметься війна в Україні у найближчі місяці. Він розповів, що на Харківщині зберігатиметься нинішня позиційна війна до вересня-жовтня, а також охарактеризував чи можуть окупанти мати успіхи у захопленні усієї Донецької області.

Воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводять у країні або в окремих її місцевостях у випадку збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності. Він також передбачає можливість введення комендантської години, пропускного режиму, заборони проведення масових заходів, перевірки речей та документів, конфіскації майна для потреб оборони з компенсацією власникам, порушення права на таємницю листування та телефонних розмов.

Під час загальної мобілізації до лав армії можуть призвати усіх військовозобов’язаних громадян України, які не підпадають під категорії осіб, що не підлягають призову або мають право на відстрочку. Військовозобов’язаними в Україні також є жінки. З 1 жовтня деякі з них будуть зобов’язані стати на військовий облік, після чого як і чоловіки, не зможуть виїжджати за кордон без належного дозволу.

Воєнний стан в Україні – коли закінчиться і чи розширять мобілізацію