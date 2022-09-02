Чи можуть українці отримати пенсію онлайн – роз’яснення ПФУ (відеоінструкція)

Пенсійний фонд України відповів, чи можуть українці отримати пенсію онлайн

Про це повідомляє прес-служба ПФУ у відповідь на запитання читача в Фейсбук, передає NNS

“Чи можна оформити пенсію онлайн, не приходячи до закладу?” – поцікавився чоловік.

У відповідь на це у ПФУ повідомили, що українці можуть скористатися автоматичним призначенням пенсії. Тобто при досягненні пенсійного віку призначити пенсію без звернення особи – автоматично. Пенсії призначаються автоматично із даних Реєстру застрахованих осіб, які є на дату досягнення особою пенсійного віку 60 років.

При цьому перевірити свої актуальні дані та всі періоди трудової діяльності, а за потреби виправити їх чи подати додаткові документи можна особисто на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua.

Для цього потрібно заповнити анкету надання інформації для автоматичного призначення пенсії за віком згідно з інструкцією (https://www.youtube.com/watch?v=-TgjutMq6x4).