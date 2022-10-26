Чи мають право на пенсію українці, які офіційно не працювали

Українці, які мають достатньо років страхового стажу, після досягнення 60 років отримують право на пенсію. Однак в Україні можна отримати право на пенсію навіть офіційно не працевлаштованим громадянам

Якщо українці накопичили менше 15 років страхового стажу, то пенсію їм не дадуть. Деякі з них зможуть отримувати від держави лише мізерну соціальну допомогу. Однак в Україні можуть отримувати пенсію українці, які офіційно не працювали.

Як це реалізувати, розповіли у Пенсійному фоні України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Головне – не сам факт роботи, а регулярні надходження ЄСВ від тієї чи іншої людини. В Україні зазвичай або ЄСВ платить за працівника його роботодавець, або він сам, якщо він підприємець і сплачує цей внесок за себе.

Однак можна відраховувати за себе ЄСВ і без офіційного працевлаштування. Закон дозволяє громадянам у такий спосіб заробити собі стаж для пенсії.

Зокрема, на добровільну виплату ЄСВ мають право такі категорії громадян:

члени індивідуального сільського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню;

українці віком від 16 років, які не перебувають у трудових відносинах і не належать до платників ЄСВ;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні;

громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами рідної країни, якщо інший порядок виплат не встановлений міжнародними договорами.

Таким чином, цим правом можуть скористатися практично всі, хто не працевлаштований офіційно, однак має можливість відраховувати гроші на ЄСВ.

Як можна виплачувати ЄСВ самостійно?

Для того щоб платити за себе Єдиний соціальний внесок, потрібно укласти добровільний договір соціального страхування в Державній фіскальній службі. Мінімальна вартість одного місяця стажу на сьогодні становить трохи більше ніж 1400 гривень.

Проте такого внеску вистачить, щоби поповнювати свій стаж, але для великої пенсії його буде замало. Якщо ви хочете в старості отримувати виплату більшу, ніж мінімальна пенсія, то і розмір ЄСВ має бути вищим.

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