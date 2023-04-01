Чому смартфон не розпізнає сім-карту – 6 причин

Є спосіб прискорити роботу свого смартфона простим способом, а також існують поради, що робити, якщо смартфон не розпізнає сім-карту

НСН з посиланням на Апостроф розповідає, що робити, якщо смартфон не розпізнає сім-карту

Перезавантажте телефон. Іноді це допомагає вирішити проблему.

Перевірте, чи правильно встановлена сім-картка. Переконайтеся, що вона вставлена коректно та добре закріплена у слоті.

Перевірте, чи вільний слот для сім-картки. Переконайтеся, що в телефоні є вільний слот для сім-карти, якщо в ньому їх більше одного.

Чому смартфон не розпізнає сім-карту

Перевірте, чи номер сім-карти дійсний за допомогою іншого телефону, або зверніться до оператора зв’язку.

Вимкніть режим польоту. Переконайтеся, що режим польоту вимкнено у налаштуваннях телефону.

Перевірте налаштування мережі в установках телефону та переконайтеся, що вони відповідають оператору зв’язку.

Якщо жодна з цих дій не допомогла, можна спробувати виконати скидання до заводських налаштувань (factory reset), яке може вирішити багато проблем із телефоном. Однак перед цим слід зберегти всі важливі дані, оскільки вони будуть втрачені.

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