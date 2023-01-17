5 /5
Based on 5 ratings
8
Україна
Тег:
8

Чому окупанти почали обстрілювати Україну ракетами з півночі – Повітряні сили

Дата 🕑 < 1 хв.
Чому окупанти почали обстрілювати Україну ракетами з півночі - Повітряні сили
Національна служба новин - NNS

Російські окупанти почали обстрілювати  Україну ракетами з півночі. Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат Юрій пояснив причину

Ігнат запевнив, що Росія відчуває дефіцит балістичних ракет. Російські окупанти почали застосовувати для ударів по Україні з півночі зенітні ракетні комплекси.

Це пояснюється дефіцитом балістичних ракет у РФ, які не може збивати наша ППО. Таку заяву зробив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє НСН

Окупанти почали осбтрілювати Україну ракетми з півночі – в чому причина

Чому окупанти почали обстрілювати Україну ракетами з півночі - Повітряні сили

Юрій Ігнат

«Є висока ймовірність цього (що РФ битиме з С-300/С-400 з півночі – «Главком»), бо Росія відчуває дефіцит балістичних ракет, які ми не можемо збивати існуючими засобами ППО. Саме тому Росія розраховувала отримати ці ракети в Ірану і зараз заохочує цю країну до постачань, зокрема за рахунок літаків Су-35», – зазначив Ігнат.

Яким типом російських ракет був вражений будинок у Дніпрі — заява Повітряних сил

To Top
Ще новини ⬇