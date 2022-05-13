Чому необхідно виймати зарядний пристрій від смартфону з розетки – 3 причини

Багато власників смартфонів звикли залишати зарядку у розетці. А дарма. Чому краще виймати зарядний пристрій з розетки і яких негативних наслідків можна уникнути
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.
Пристрої, підключені до електроживлення та безтурботно залишені без нагляду – пряме порушення правил пожежної безпеки. Зауважте, що зарядку слід відключати від мережі, навіть якщо адаптер не гріється. Три причини зробити легкий рух рукою та вимкнути електроживлення.
- Дешеві кабелі найчастіше створені із неякісних матеріалів. Не можна виключити ризик короткого замикання під час стрибка напруги, наприклад, при ударі блискавки. Пожежники нагадують, що це найпоширеніша причина загорянь у квартирах та приватних будинках.
- Домашні тварини можуть виявити непотрібний інтерес до кабелю і просто перегризти його. Позбавте улюблених улюбленців подібної спокуси.
- Банальна економія. Даремно думаєте, що залишений у розетці адаптер не споживає енергію. Тому бережемо гроші у складний воєнний період та відключаємо електроприлади, якими не користуємося.
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