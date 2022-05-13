Чому необхідно виймати зарядний пристрій від смартфону з розетки – 3 причини

Багато власників смартфонів звикли залишати зарядку у розетці. А дарма. Чому краще виймати зарядний пристрій з розетки і яких негативних наслідків можна уникнути

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Пристрої, підключені до електроживлення та безтурботно залишені без нагляду – пряме порушення правил пожежної безпеки. Зауважте, що зарядку слід відключати від мережі, навіть якщо адаптер не гріється. Три причини зробити легкий рух рукою та вимкнути електроживлення.

Дешеві кабелі найчастіше створені із неякісних матеріалів. Не можна виключити ризик короткого замикання під час стрибка напруги, наприклад, при ударі блискавки. Пожежники нагадують, що це найпоширеніша причина загорянь у квартирах та приватних будинках. Домашні тварини можуть виявити непотрібний інтерес до кабелю і просто перегризти його. Позбавте улюблених улюбленців подібної спокуси. Банальна економія. Даремно думаєте, що залишений у розетці адаптер не споживає енергію. Тому бережемо гроші у складний воєнний період та відключаємо електроприлади, якими не користуємося.

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