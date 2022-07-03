Чи можна водіям вживати безалкогольне пиво

Влітку, коли температура повітря перевищує 30 градусів спеки, деякі водії вважають, що можна вживати безалкогольне пиво. Однак насправді навіть від пляшечки такого напою може бути шкода

Безалкогольне пиво на свій смак схоже на традиційне пиво, але в ньому практично немає алкоголю (від 0 до 1%). В Україні допустимий ліміт вмісту алкоголю у крові становить 0,2 проміле.

Якщо випити пляшку безалкогольного пива, то це, звісно, ​​не буде порушенням закону. Але запах буде як від справжнього пива, тому поліцейські обов’язково звернуть увагу на водія, який потішив себе таким напоєм. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Внаслідок цього водію запропонують пройти перевірку на рівень вмісту алкоголю в крові. У переважній більшості випадків пристрій покаже допустимий рівень алкоголю в крові. Однак, прилад може виявити залишковий рівень алкоголю, якщо з організму водія не встигли випаруватися випиті раніше алкогольні напої.

Так, був випадок, коли водій випив у гостях безалкогольне пиво, а коли він їхав додому, його зупинили поліцейські і прилад Драгер показав, що у нього в крові рівень алкоголю становить 0,65 проміле. Водієві довелося найняти адвоката, щоб у суді довести, що він не винен.

Таким чином, пити безалкогольне пиво за кермом законом не заборонено. Але поліцейський може запідозрити сп’яніння, бо запах є. Тому якщо спекотно, то краще вибрати якийсь інший безалкогольний напій. Заощадите час, гроші і, головне, нерви.

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