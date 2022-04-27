Чи будуть додаткові вихідні у травні в українців

Багато українців звикли, що щороку у травні бувають додаткові вихідні, під час яких можна добре відпочити. Чи буде довгий уікенд цього річ під час травневих свят

За даними Державної служби України з питань праці, додаткових вихідних через війну з російськими окупантами не буде. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Відповідно до трудового Кодексу, цього року 2 та 9 травня мали бути вихідними днями. Але під час воєнного стану, а він діє в Україні до 26 травня, заборонено святкові дні. Це означає, що у травні будуть просто вихідні, без святкових.

Тим часом, під час воєнного стану роботодавці можуть самостійно збільшити робочий тиждень із 40 до 60 годин (або, наприклад, до 50 годин). Однак, для цього потрібне обґрунтування, тобто без вагомих причин не можна збільшувати робочий тиждень.

Що може бути таким обґрунтуванням? Наприклад, те, що потрібна ефективна робота підприємства в оборонній сфері та у сфері забезпечення життєдіяльності населення. Для цього видається відповідний указ, з яким обов’язково потрібно ознайомити своїх співробітників.

Чи будуть додаткові вихідні на Великдень і травневі свята