Через обстріл затримуються поїзди – список від «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» попередила, які затримуються поїзди через обстріл – список
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті UA.NEWS.
Через пошкодження внаслідок артобстрілу інфраструктурних об’єктів наразі затримуються в дорозі наступні поїзди:
- №4 Львів — Запоріжжя (затримується відправлення);
- № 25 Рахів — Одеса (+1 год);
- №49 Трускавець — Київ (+ 1 год 30 хв);
- №60 Чоп — Київ (+2 год);
- №12 Львів — Київ (затримується відправлення);
- №22 Трускавець — Харків (+3 год);
- №749 Київ — Івано-Франківськ (+1 год);
- №231 Дніпро — Львів (+3 год);
- №53 Дніпро — Одеса (+3 год);
- №75 Кривий Ріг — Київ (+2 год);
- №175 Запоріжжя — Жмеринка (+2 год);
- №85 Запоріжжя — Львів (+1,5 год);
- №37 Запоріжжя — Київ (+1,5 год);
- №710 Львів — Дарниця (затримується відправлення).
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