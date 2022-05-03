Через обстріл затримуються поїзди – список від «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» попередила, які затримуються поїзди через обстріл – список

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті UA.NEWS.

Через пошкодження внаслідок артобстрілу інфраструктурних об’єктів наразі затримуються в дорозі наступні поїзди:

№4 Львів — Запоріжжя (затримується відправлення);

№ 25 Рахів — Одеса (+1 год);

№49 Трускавець — Київ (+ 1 год 30 хв);

№60 Чоп — Київ (+2 год);

№12 Львів — Київ (затримується відправлення);

№22 Трускавець — Харків (+3 год);

№749 Київ — Івано-Франківськ (+1 год);

№231 Дніпро — Львів (+3 год);

№53 Дніпро — Одеса (+3 год);

№75 Кривий Ріг — Київ (+2 год);

№175 Запоріжжя — Жмеринка (+2 год);

№85 Запоріжжя — Львів (+1,5 год);

№37 Запоріжжя — Київ (+1,5 год);

№710 Львів — Дарниця (затримується відправлення).

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