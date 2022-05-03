Україна

Через обстріл затримуються поїзди – список від «Укрзалізниця»

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из-за обстрела задерживаются поезда
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«Укрзалізниця» попередила, які затримуються поїзди через обстріл – список

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті UA.NEWS. 

Через обстріл затримуються поїзди – список від «Укрзалізниця»

Через пошкодження внаслідок артобстрілу інфраструктурних об’єктів наразі затримуються в дорозі наступні поїзди:

  • №4 Львів — Запоріжжя (затримується відправлення);
  • № 25 Рахів — Одеса (+1 год);
  • №49 Трускавець — Київ (+ 1 год 30 хв);
  • №60 Чоп — Київ (+2 год);
  • №12 Львів — Київ (затримується відправлення);
  • №22 Трускавець — Харків (+3 год);
  • №749 Київ — Івано-Франківськ (+1 год);
  • №231 Дніпро — Львів (+3 год);
  • №53 Дніпро — Одеса (+3 год);
  • №75 Кривий Ріг — Київ (+2 год);
  • №175 Запоріжжя — Жмеринка (+2 год);
  • №85 Запоріжжя — Львів (+1,5 год);
  • №37 Запоріжжя — Київ (+1,5 год);
  • №710 Львів — Дарниця (затримується відправлення).

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