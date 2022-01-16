Через хакерську атаку портал “Дія“ тимчасово припинив роботу

Після хакерської атаки на портал “Дія”, що сталася 14 січня, у цифровий додаток перестали підтягуватися страхові поліси. Додаток тимчасово не працює

У Мінцифрі зазначили, що витоку даних із сервера “Дії” не відбулося, а робота сервера найближчим часом повністю відновиться. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Страхові поліси громадян у “Дії” поки що недоступні. У моторному страховому бюро повідомили, що 14 січня 2022 року інформаційні ресурси Бюро зазнали масштабної хакерської атаки. Наразі виконуються роботи з відновлення роботи сервісів МТСБУ, які планується завершити у найкоротші терміни.

У свою чергу, у “Дії” заявили, що через проведення технічних робіт деякий час страхові поліси будуть недоступні, але проблема вже вирішується.

Як відомо, вночі з 13 на 14 січня на хакерську атаку зазнали понад 70 державних інтернет-ресурсів. До десяти з них зловмисникам вдалося отримати доступ. Ними було зламано сайти Кабміну, МЗС України, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, а також портал “Дія”. Всі ресурси дуже швидко повернулися до роботи, але в “Дії” сталися деякі неполадки.

Текст у картинці, розміщеній на зламаних сайтах міністерств, був написаний російською, українською та польською мовами. У ньому були рядки: “Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі”. На картинках було вказано локацію Варшава.

Польща у свою чергу вказала на Росію як джерело цієї кібератаки. Можливим замовником може бути і Білорусь, оскільки мета повідомлення, опублікованого на держсайтах – посварити Україну та Польщу.

Атака хакерів на державні сайти України: які ресурси постраждали і хто за цим стоїть

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