Борги за комуналку: за які послуги не платять українці

У жовтні цього року борги за комуналку накопичилися – українці сплатили за житлово-комунальні послуги лише 12,4 млрд. грн з необхідних 16,4 млрд грн.

Це 75,2% від нарахованих за цей період сум. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Факти.

У зв’язку з цим на кінець жовтня заборгованість населення зі сплати комунальних послуг зросла до такого рівня:

за постачання та розподіл природного газу – 26,1 млрд грн;

за постачання теплової енергії та гарячої води – 19,3 млрд грн;

за постачання та розподіл електричної енергії – 7 млрд грн;

за централізоване водопостачання та водовідведення – 6,4 млрд грн;

за управління багатоквартирним будинком – 5,6 млрд грн;

за надання послуг із вивезення побутових відходів – 1,2 млрд грн.

Вартість комунальних послуг 2022 року зросте. Влада вже ухвалила рішення про подорожчання теплопостачання, проте разом із цим зростуть й інші тарифи на показники у платіжках.

Так, експерти прогнозують, що електроенергія у 2022 році здорожчає на 20-45% для побутових споживачів та на 50-70% для бізнесу. А вартість опалення та гарячої води зросте від 50 до 70%.

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