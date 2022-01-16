Безробітні в Україні зможуть отримати кредит в 100 тисяч гривень терміном на 3 роки. За однієї умови гроші можна буде не повертати

Кредит будуть видавати на організацію власного бізнесу. Через три роки гроші державі можна буде не повертати, проте не всім. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Безвідсотковий кредит на організацію власного бізнесу буде видаватись у розмірі 15 мінімальних зарплат. На сьогодні це 97500 гривень. Гроші будуть видані підприємцям для початку власної справи. На цю суму можна буде закупити обладнання і витратні матеріали.

При цьому, якщо вони влаштують до себе на роботу ще двох безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, то повертати державі взагалі нічого не доведеться.

Проте, експерти вважають, що 100 тисяч не вистачить на відкриття власного бізнесу. Для цього потрібна сума, принаймні, вдвічі більша.

За словами голови київської Асоціації представників малого і середнього бізнесу Максима Тютюнникова, цим безвідсотковим кредитом можуть реально скористатися сім’ї безробітних, які вже мають якісь стартові можливості для відкриття власного бізнесу. Наприклад, вони мають приміщення або власне господарство.

Якщо ж починати з нуля, то суми, обіцяної державою, не вистачить навіть на організацію найскромнішого підприємства. Наприклад, для покупки обладнання у невелику майстерню знадобиться щонайменше 100 тисяч гривень. А треба ж іще орендувати приміщення, закупити для нього хоч якісь меблі, а також купити витратні матеріали. Загалом потрібно щонайменше 200 тисяч гривень, каже Тютюнников.

“Для того, щоби бізнес працював і розвивався, необхідно напрацювати базу клієнтів, але для цього потрібен час”, – додав експерт.

Отже, далеко не всі безробітні ризикнуть скористатися такою можливістю. Втім, на всіх ця програма, яка отримала назву “Рука допомоги”, і не розрахована. Держава виділила на її реалізацію цьогоріч 100 мільйонів гривень. Таким чином, скористатися безпроцентним кредитом у 2022 році зможе лише одна тисяча безробітних. В Україні ж сьогодні офіційно налічується близько 250 тисяч громадян, які шукають роботу.

Хоча, якщо навіть тисяча безробітних зможуть розпочати свій бізнес та ще й дадуть роботу іншим людям – це вже буде чимало. При цьому навіть тим, хто не працевлаштував інших безробітних, не доведеться повертати всю суму кредиту. З отриманих 97500 гривень вирахують усю суму податків до скарбниці та відрахувань до Пенсійного фонду за три роки. І повернути доведеться лише отриману різницю.

Неповнолітні зможуть отримати тисячу гривень за COVID-вакцинацію