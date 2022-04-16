Автоспортсмен з України замовив для ЗСУ армійські позашляховики IVECO

У цей непростий для України час наші співгромадяни згуртувалися як ніколи й допомагають Збройним силам усім, що тільки можуть. Український автоспортсмен замовив армійські позашляховики IVECO для ЗСУ

Львів’янин Роман Софінський, учасник Чемпіонату України з гірських перегонів 2021 року, замовив для потреб військових багатоцільові позашляховики IVECO M40.10.

Поки що це три машини вартістю по 8 тис. євро кожна. Автоспортсмен просить усіх небайдужих допомогти йому у придбанні та доставці машин в Україну.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Промисловий Портал.

Зазначимо, що IVECO M40.10 почали виробляти наприкінці 80-х. В основу машини поклали розвізний фургон IVECO Daily першого покоління, помітно модернізувавши ходову частину та додавши передній привід. Так і з’явився легкий багатоцільовий автомобіль, який зайняв нішу між звичайним джипом та вантажівкою.

Модель довжиною 4,64 м, шириною 2 і висотою 2,38 м має вантажопідйомність 1,5 т і з повною масою 4,3 т. Найбільшого поширення набула версія з м’яким дахом. Машина може вмістити до 10 осіб десанту. Крім того, на її базі випускалися санітарні автомобілі для перевезення чотирьох поранених на ношах, а також поліцейські варіанти.

Спочатку IVECO M40.10 оснащувався 2,5-літровим дизелем Fiat 8142 потужністю 103 к. с., проте пізні варіанти вже отримали 3,0-літровий агрегат IVECO на 146 «конячок». Вантажопідйомність було збільшено до 2100 кг. Ці машини пропонувалися як зі стандартною, так і з подовженою колісною базою – 2,8 та 3,2 м відповідно.

Тільки в італійській армії таких багатоцільових позашляховиків налічується близько 1400 од. Крім того, машини перебувають на озброєнні щонайменше десяти країн НАТО. Більш того, IVECO M40.10 також випускали за ліцензією в Єгипті, Канаді та Китаї. Загалом за три десятиліття виготовлено близько 18 тис. машин.

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