Акція від Нової пошти – як оформити знижку на доставку посилок у розмірі 30%

Акція від Нової пошти – клієнти можуть отримати знижку на доставку посилок у розмірі 30%

Прес-служба компанії розповіла про умови акції. про це інформує NNS

“Якщо частенько відправляєш посилки Новою поштою, відзначай щонеділі жовтня в календарі: саме в ці дні можна оформити відправку зі знижкою -30%”, – зазначили у Новій пошті.

Також там розповіли, що знижка розповсюджується на всі види відправлення: через відділення, поштамат чи кур’єром.

На відправку документів акція не діє. Крім того, поширюється знижка лише на основний тариф. Тобто, без додаткових послуг. При цьому брати участь в акції можуть усі клієнти, включаючи бізнес-клієнтів.

Важливою умовою є те, що в акції беруть участь лише електронні накладні, які створені в період дії акції, а саме: 02.10, 09.10, 16.10, 23.10, 30.10.

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