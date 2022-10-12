5 порад, що робити, якщо почався штурм міста – корисна інформація

Під час війни, розпочатої на українських землях росією, багато українців знаходяться у небезпечній ситуації. У тому числі, через можливий штурм міста. Як діяти в такій ситуаційї

Що робити у випадку штурму міста розповідає “Дивогляд“, передає NNS

Так, варто прислухатися до наступних порад

1. Заклеювання всієї поверхні вікон скотчем. Не хрест-навхрест, а стрічка у стрічку. Намагайтеся не підходити навіть до такого вікна.

2. Телефон завжди має бути зарядженим, бо може зникнути світло.

3. Паніка лише зашкодить, а тому намагайтеся залишатись спокійними, щоб приймати правильні рішення.

4. Світломаскування у нічний час. Наприклад, якщо ви користуєтеся світлом вдома вночі, то зробіть так, щоб цього не було видно з вулиці. Для цього можна заклеїти вікна чи закрити їх ковдрами та іншими речами.

5. Якщо почався обстріл, то не втікайте, а залишайтеся на місці. Якщо вибігти на вулицю – ваше становище стане лише небезпечнішим.

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