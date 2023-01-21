На українців очікує індексація пенсій: такого підвищення ще не було

В Україні з 1 березня має здійснитися індексація пенсій. Її розмір згідно із законом має бути на рівні близько 24%, проте точну цифру в уряді ще не озвучили. Таким чином це буде найбільшим підвищенням з моменту запуску індексації, що дозволить значно підняти дохід більшості пенсіонері. Як і кому перерахують пенсії, розповів OBOZREVATEL, передає НСН.

Все залежить від того, який розрахунковий розмір ви маєте. Йдеться про ту суму, яку Пенсійний фонд порахував за формулою (середня зарплата за три роки помножити на співвідношення власної зарплати до середньої, на стаж у роках та на 1%).

Розрахунковий розмір пенсії збільшують у таких випадках:

якщо розрахункова пенсія нижча за прожитковий мінімум;

якщо є стаж наднорми;

якщо є доплата (наприклад, для пенсіонерів віком від 75 років, або для тих);

якщо пенсію призначили за спеціальними правилами та з надбавками (діяли різні формули нарахування пенсій).

У межах індексації підвищують не загальний розмір пенсії, а саме ту частину, яка розрахована за формулою. І якщо розмір збільшення більше, ніж можлива вигода від індексації, пенсію переглядати не будуть.

Індексація пенсій: як порахують розмір підвищення?

Розмір індексації складає половину від рівня торішньої інфляції та половини від темпів зростання зарплати за три роки. В результаті, через високе зростання цін 2022-го, пенсії можуть проіндексувати приблизно на 24%. Це рекордний показник із моменту, як ввели процес індексації.

Хто отримає найбільшу надбавку?

За пенсії в 4166 грн надбавка складе 1000 грн. Однак, якщо розрахунковий розмір пенсії значно менший за мінімальну пенсію, індексація може таких пенсіонерів не торкнутися. Чим вища пенсія, тим більшим буде й розмір підвищення.