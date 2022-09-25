Як виїхати з окупованих територій через Грузію, Азербайджан та Казахстан – інструкція від МЗС

Для українських громадян, які перебувають на території Криму та інших тимчасово окупованих територій, існує ризик загрози життю та здоров’ю через ймовірність їх мобілізації для участі у загарбницькій війні РФ проти України. На сайті Міністерства закордонних справ України оприлюднено інструкцію для бажаючих залишити захоплені населені пункти, передає NNS.. Як виїхати з окупованих територій, читайте нижче.

Грузія

Документ, за яким дозволяється в’їзд:

На територію Грузії можна в’їхати з території будь-яких країн за будь-якими документами, що навіть опосередковано дають підстави вважати вас громадянами України, а саме:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт, навіть прострочений),

паспорт громадянина України (внутрішній паспорт),

свідоцтво про народження,

свідоцтво на повернення в Україну, видані в Україні, або консульськими установами України за кордоном.

Режим перебування тимчасово переміщених осіб з України:

Громадяни України, які приїхали в Грузію, звертаються до Агентства обслуговування тимчасово переміщених осіб (контактний телефон на території Грузії – 1505), де їх розселяють на термін до 10 діб та призначають виплати в сумі 300 ларі на родину та додатково 45 ларі на кожну особу.

З питань оформлення грошової допомоги слід звертатися до відділень World Vision Georgia за телефоном + 995 577 045645 або + 995 577 258479.

Термін перебування для громадян, документованих внутрішнім паспортом громадянина України – 6 місяців, закордонним паспортом – 1 рік

Документи, за якими можливий виїзд з країни:

Виїзд можливий за умови наявності дійсного закордонного паспорта (біометричного чи небіометричного) або посвідчення особи на повернення в Україну.

До Туреччини, Німеччини, Австрії та на Кіпр можна виїхати авіатранспортом за біометричним закордонним паспортом, строк дії якого продовжено та до якого внесено дані про дітей.

Наземним транспортом – виїзд за біометричним закордонним паспортом без обмеження переліку країн. Небіометричний закордонний паспорт — будь-який напрямок та транспорт за наявності відповідної візи

Можливі напрямки виїзду з країни наземним транспортом:

через Туреччину до Болгарії або Греці

Що робити, якщо у вас відсутні необхідні документи для виїзду, а ви хочете повернутися в Україну чи поїхати в іншу країну:

Звернутися до посольства України в Грузії (м. Тбілісі, проспект Іллі Чавчавадзе, 76-г) для оформлення закордонного паспорта, продовження терміну дії закордонного паспорта, внесення відомостей про дитину до закордонного паспорта, або оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

“Гарячі лінії” посольств України:

(+995) 5950 822 88, email: emb_ge@mfa.gov.ua

Азербайджан

Документи, за якими дозволяється в’їзд до країни:

Дійсний закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), дійсний сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

Режим перебування тимчасово переміщених осіб з України:

Для громадян України не передбачено спеціального режиму перебування. Термін одноразового перебування не має перевищувати 90 днів. Для продовження перебування на термін понад 90 днів, за наявності поважних причин, необхідно звернутися до Державної міграційної служби. (http://www.migration.gov.az/index.php?section=012&subsection=065&lang=az&pageid=4747)

Документи, за якими можливий виїзд з країни:

З країни можна виїхати повітряним чи наземним транспортом лише за дійсним закордонним паспортом (біометричним чи небіометричним – в залежності від вимог країни в’їзду), або за посвідченням особи на повернення в Україну (необхідність оформлення візи визначається режимом в’їзду до країни призначення або транзитної країни).

Можливі напрямки виїзду з країни наземним транспортом:

Тимчасово не можливий виїзд наземним транспортом.

Відповідно до рішення Оперативного штабу Кабінету Міністрів Азербайджанської Республіки від 05.04.2020, продовжує діяти заборона щодо перетину сухопутних кордонів Азербайджану наземним транспортом

Що робити, якщо у вас відсутні необхідні документи для виїзду, а ви хочете повернутися в Україну чи поїхати в іншу країну:

Звернутися до Посольства України в Азербайджані (м. Баку, вул. Ю.Везірова (Чеменземінлі), 49) для оформлення закордонного паспорта, або посвідчення особи на повернення в Україну.

“Гарячі лінії” посольств України:

+994 50 255 75 18, email: emb_az@mfa.gov.ua

Казахстан

Документи, за якими дозволяється в’їзд до країни:

Дійсний закордонний паспорт (біометричний або небіометричний).

АБО у разі його відсутності особа може на кордоні подати органам прикордонної служби Казахстану заяву про отримання статусу біженця. При собі необхідно мати 2 фото 3,5 см на 4,5 см та переклад наявних документів: це копія свідоцтва про народження, або прострочені українські паспортні документи (можна зробити у будь-якому бюро перекладів за маршрутом слідування). У такому випадку видається посвідчення особи, яка шукає захисту, на підставі чого її пропускають через кордон. Надалі особа повинна звернутися до посольства України в Казахстані для проведення відповідної перевірки та документування паспортними документами.

Режим перебування тимчасово переміщених осіб з України:

Термін одноразового перебування не має перевищувати 90 днів. Для осіб, які подали документи на отримання статусу біженця, термін перебування до 1 року.

Документи, за якими можливий виїзд з країни:

З країни можна виїхати повітряним чи наземним транспортом лише за дійсним закордонним паспортом (біометричним чи небіометричним – в залежності від вимог країни в’їзду), або за посвідченням особи на повернення в Україну (необхідність оформлення візи визначається режимом в’їзду до країни призначення або транзитної країни).

Можливі напрямки виїзду з країни наземним транспортом:

до Узбекистану та Киргизстану

Що робити, якщо у вас відсутні необхідні документи для виїзду, а ви хочете повернутися в Україну чи поїхати в іншу країну:

Звернутися до Посольства України в Казахстані (м.Астана, Єсільський р-н, мкр. Караоткель, вул. Жилиой, 12) для оформлення закордонного паспорта, або посвідчення особи на повернення в Україну.

“Гарячі лінії” посольств України: