Як відновити паспорт під час воєнного стану – інструкція

В Мінреінтеграції розповіли, як відновити паспорт під час воєнного стану, передає NNS.

Оформити новий документ можна за місцем звернення особи на підконтрольній Україні території, де немає активних бойових дій. Для цього треба написати заяву до поліції та отримати підтвердження про її реєстрацію. Потім відвідайте одну з установ: підрозділ ДМС, ЦНАП або Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Які потрібні документи, щоб відновити паспорт під час воєнного стану

Згадану вище заяву;

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення на території України);

Квитанцію про сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення від такої сплати;

Документи про місце проживання, народження дітей, шлюб, ідентифікаційний номер тощо.

Більш детальну інформацію можна дізнатися зателефонувавши:

на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48; +38 (096) 078-84-33 – для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/Telegram/Viber; +38 (066) 813-62-39 – на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО.

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