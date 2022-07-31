Журналіст Politico Крістофер Міллер отримав доступ до знімків з космосу російського табору у тимчасово окупованій Оленівц, де утримувалися військовополонені азовці.

Про це він написав у Twitter, інформує NNS із посиланням на видання Соцпортал. Йдеться про барак, у якому утримували українських військовополонених.

Усього дві фотографії супутника Maxar до вибуху та дві після.

На фото видно, як колонія в окупованій Оленівці виглядала до і після теракту — 27 липня та 30 липня.

«Ці знімки підтверджують, що барак, у якому утримувалися українські військовополонені азовці, було підірвано зсередини. Усі будівлі навколо цілі», — зазначив журналіст.

У свою чергу розслідувачі InformNapalm заявляють, що росіяни могли використовувати термобаричну зброю, щоб спалити полонених уві сні. При цьому InformNapalm підкреслили, що по установі точно вдарили не системою РСЗВ HIMARS. Таких висновків дослідники дійшли, аналізуючи характер пошкоджень колонії в Оленівці на опублікованих фото.

Як зазначають в організації, таким чином росіяни хотіли позбутися доказів тортур та вбивств полонених, а також дискредитувати ЗСУ. Росія не хотіла повертати захисників Азовсталі до України, де їх зустріли б як героїв. Їхня смертна кара призведе до висунення звинувачень у військових злочинах і поставить під загрозу російських військовополонених в українських руках. Водночас, HIMARS дав українцям надію, тому Росія вирішила інсценувати вбивство військовополонених так, ніби їх убила ракета GMLRS, щоб заглушити радість українців від HIMARS, — зазначили у повідомленні.

Там зазначили, що українська сторона не могла застосувати за такою близькою до лінії фронту мету дорогу зброю HIMARS. Крім того, всім було відомо, що там можуть бути наші воїни.

Аналіз опублікованих росіянами фото з місця трагедії показує, що вони інсценували ракетний удар некомпетентно, бо ніхто з них не знає, як працює РСЗВ. Якби потрапила ракета GMLRS, посеред кімнати має бути ударно-детонаційний кратер. А його немає, – сказано у повідомленні. На думку членів InformNapalm, швидше за все, російські окупанти замкнули полонених у приміщенні, вистрілили через вікна термобаричними боєприпасами РПО-А Шміль або МРО-А. Такі види боєприпасів мають підконтрольні РФ бойовики «ДНР» з 2014 року.

Це було навмисне вбивство, як і в Катині, вважають у InformNapalm.