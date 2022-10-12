Як діяти, якщо зникли вода, світло, газ, і як до цього підготуватися – інструкція

Росія почала масштабно бити ракетами по критичній інфраструктурі України, маючи на меті залишити мирних мешканців без тепла, електроенергії, води. На жаль, з наслідками ворожих атак вже зіштовхнулися Київ, Львів, Харків та багато інших. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, Росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України. Як діяти, якщо зникли вода, світло, газ, і як до цього підготуватися, розповіли в Міністерстві реінтеграції України, передає NNS.

У Мінреінтеграції підготували пам’ятку з порадами, що робити у випадку зникнення газу, світла та води.

Також там радять, як підготуватися до ймовірної відсутності газу та як діяти у випадку аварійної ситуації у газовій мережі.

Дії на випадок аварійного вимкнення електроенергії

Як підготуватися?

Придбайте свічки, ліхтарики, сірники, адаптор для зарядки телефонів в автомобілі.

Придбайте павербанки та тримайте їх зарядженими. Зарядіть акумуляторні батареї.

Придбайте сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них.

Що робити під час аварійної ситуації:

Вимкніть усі електричні побутові прилади, витягніть шнури з розеток.

Будьте особливо обережними під час використання свічок та сухого спирту для освітлення помешкання.

В разі обриву чи провисання на вулиці електричних дротів не наближайтеся до них і викликайте рятувальників.

Дії на випадок аварійного вимкнення води

Як підготуватися?

Зробіть запас питної бутильованої розфасованої води (на 2-3 доби).

Зробіть запас технічної води.

Наперед визначте найближчу до вас колонку-качалку, де можна поповнити запаси питної води.

Що робити під час аварійної ситуації:

Закрийте всі відкриті до цього крани з водою.

Якщо воду доводиться зберігати тривалий час, кип’ятіть її для пиття та приготування їжі.

Воду з відкритих водойм використовуйте лише для технічних цілей.

Дії на випадок аварійного вимкнення газу

Як підготуватися?

Підготуйте туристичний пальник для приготування їжі.

Створіть запаси продуктів швидкого приготування: консерви, сухофрукти, сублімовану їжу (харчування для туристів).

Сплануйте варіант переїзду на зиму у приватний будинок, з дров’яним чи вугільним опаленням .

Що робити під час аварійної ситуації:

Перекрийте газовий вентиль у своїй оселі та квартирах літніх і самотніх сусідів, людей з інвалідністю.

Використовуйте мангали, дров’яні печі (буржуйки) для приготування їжі у дворах багатоповерхівок.

Категорично заборонено опалювати квартири дров’яними печами (буржуйками)!

Як діяти, якщо повітряна тривога застала в автомобілі — покрокова інструкція