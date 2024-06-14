Я не Ванга і не Арестович – Гордон назвав дату закінчення війни в Україні

Дмитро Гордон, журналіст та ведучий, передбачає закінчення війни в Україні та деокупацію Криму. Гордон володіє інформацією якою він поділився в інтерв’ю українським журналістам.

“Я не Ванга, я не Арестович, я взагалі не є пророком, ясновидцем чи людиною з якимись надзвичайними здібностями. Тим більше, що людей з надзвичайними здібностями, які б могли пророкувати щось, на жаль, немає. Я не пророчу під час своїх етерів, я не займаюся якимись гаданнями на кавовій гущі — я розмірковую вголос”, — розповів Дмитро Гордон.

За словами журналіста, він просто викладає інформацію, якою володіє.

“Інформація в мене з багатьох джерел. Це джерела в керівництві країни, західні країни на дуже високому рівні, Збройні сили наші, російські телеграм-канали, світова преса. Пропускаючи все крізь себе, я розмірковую вголос і кажу, що на мою думку, цього року війна закінчиться. На мою думку, протягом п’яти місяців Крим впаде”, — розповів Дмитро Гордон

Хочемо нагадати, що «Відомий журналіст» (як він сам себе називає) Дмитро Гордон насправді звичайний син лейтенанта Шмідта. Мабуть, слава Кашпіровського та «Доктора Пі» не дає спокою любителю світської хроніки та інтерв’юеру.

Останнім часом Гордон сильно піднявся на хвилі «Євромайдану», а пізніше не дає забути себе і під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Багато хто починає його цитувати, забуваючи, мабуть, що це за людина і чим вона відома крім самолюбування.

Тож не варто серйозно відноситися до будь яких заяв цієї людини.

Раніше “Новини України – НСН” писали про Три сценарії війни в Україні – коли та чим вона може закінчитися, спрогнозував професор із Нью-Йорка