Евакуація з Криму: як українцям виїхати і отримати гроші від держави

Останнім часом частішають заклики української влади до мешканців окупованих територій з приводу необхідністю евакуації. Влада пояснює це проведенням деокупації, під час якої можуть постраждати мирні жителі. Стосується це і Кримського півострова. Евакуація з Криму не проста, але можлива. І Україна обіцяє підтримку громадянам, які виїжджатимуть на підконтрольну Києву територію.
Яку саме підтримку і як евакуюватися з Криму, розповідає профільне видання evacuation.city, передає NNS.
Підкреслюється, що громадяни України, які живуть в тимчасово окупованому Криму, при евакуації мають право на таку ж грошову допомогу, як і люди з інших окупованих територій. Про це пише Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як отримати грошову допомогу при евакуації з Криму
На грошову допомогу від держави можуть розраховувати люди, які:
- виїхали з тимчасово окупованих територій (зокрема, тимчасово окупованої АР Крим та м.Севастополь);
- виїхали з території, де ведуться активні бойові дії або які перебувають в оточенні;
- мають зруйноване або пошкоджене житло внаслідок бойових дій.
Держава виплачує щомісяця 2 000 гривень на дорослого та 3 000 гривень дитині.
Евакуаційний транспорт для тих, хто виїжджає з Криму
Укрзалізниця запускає рейси, які будуть евакуювати людей, що живуть в окупованому Криму. Вони можуть скористатись поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, Одеси.
Потрібно заїхати на підконтрольну територію України, а далі ви можете поїхати евакуаційним потягом.
Розклад руху поїздів:
із Запоріжжя:
- до Києва – о 18:58;
- до Львова – о 10:15 (безкоштовний рейс), 15:30, 19:08;
- до Івано-Франківська – о 21:34;
- до Ужгорода – о 15:03.
З Кривого Рогу:
- до Києва – о 20:25;
- до Львова – о 15:35 (безкоштовний рейс).
- З Одеси:
- до Києва – о 21:01;
- до Рахова – о 14:54;
- до Ужгорода – о 15:54;
- до Львова – о 20:45.
Ціни стартують від 200 гривень. Всі рейси можна переглянути на сайті.
Голова правління Укрзалізниці, Олександр Камишін, також проінформував, що крім самої евакуації, людей ще забезпечать:
- гарячим харчуванням в дорозі;
- безкоштовною медичною допомогою;
- грошовою підтримкою від Укрпошти.