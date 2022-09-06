Евакуація з Криму: як українцям виїхати і отримати гроші від держави

Останнім часом частішають заклики української влади до мешканців окупованих територій з приводу необхідністю евакуації. Влада пояснює це проведенням деокупації, під час якої можуть постраждати мирні жителі. Стосується це і Кримського півострова. Евакуація з Криму не проста, але можлива. І Україна обіцяє підтримку громадянам, які виїжджатимуть на підконтрольну Києву територію.

Яку саме підтримку і як евакуюватися з Криму, розповідає профільне видання evacuation.city, передає NNS.

Підкреслюється, що громадяни України, які живуть в тимчасово окупованому Криму, при евакуації мають право на таку ж грошову допомогу, як і люди з інших окупованих територій. Про це пише Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як отримати грошову допомогу при евакуації з Криму

На грошову допомогу від держави можуть розраховувати люди, які:

виїхали з тимчасово окупованих територій (зокрема, тимчасово окупованої АР Крим та м.Севастополь);

виїхали з території, де ведуться активні бойові дії або які перебувають в оточенні;

мають зруйноване або пошкоджене житло внаслідок бойових дій.

Держава виплачує щомісяця 2 000 гривень на дорослого та 3 000 гривень дитині.

Евакуаційний транспорт для тих, хто виїжджає з Криму

Укрзалізниця запускає рейси, які будуть евакуювати людей, що живуть в окупованому Криму. Вони можуть скористатись поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, Одеси.

Потрібно заїхати на підконтрольну територію України, а далі ви можете поїхати евакуаційним потягом.

Розклад руху поїздів:

із Запоріжжя:

до Києва – о 18:58;

до Львова – о 10:15 (безкоштовний рейс), 15:30, 19:08;

до Івано-Франківська – о 21:34;

до Ужгорода – о 15:03.

З Кривого Рогу:

до Києва – о 20:25;

до Львова – о 15:35 (безкоштовний рейс).

З Одеси:

до Києва – о 21:01;

до Рахова – о 14:54;

до Ужгорода – о 15:54;

до Львова – о 20:45.

Ціни стартують від 200 гривень. Всі рейси можна переглянути на сайті.

Голова правління Укрзалізниці, Олександр Камишін, також проінформував, що крім самої евакуації, людей ще забезпечать: