Екс-командувач Повітряних сил Микола Олещук оприлюднив прощальний допис

Олещук розповів про свою роботу на посаді командувача з серпня 2021 року, про перші дні російського вторгнення, про знакові події цієї війни.

Нижче публікуємо допис Миколи Олещука без «купюр».

Екс-командувач Повітряних сил Микола Олещук написав

«У серпні 2021 року я мав честь очолити великий колектив – другий за чисельністю вид Збройних Сил України – Повітряні Сили. Це були важкі три роки. Три роки війни за Україну. Щодня і щоночі мені доводилось приймати непрості рішення, від який напряму залежить життя багатьох людей, контроль повітряного простору, ситуація на фронті.

Одразу після призначення на посаду, довелося зіткнутися з величезними викликами та загрозами. Необхідно було якомога швидше налагодити систему управління військами в новій організаційно-штатній структурі, на яку тільки-но перейшли Повітряні Сили, готуватись до російського вторгнення.

Я не раз наголошував, що Повітряні Сили та протиповітряна оборона держави – це колективна зброя! Загальний результат залежить від грамотних скоординованих дій кожного.

Повітряні Сили – високотехнологічний вид Збройних Сил, тут працюють кваліфіковані спеціалісти унікальних професій – військові льотчики, інженери, зенітники, зв’язківці, фахівці радіотехнічних військ та радіоелектронної боротьби і багато інших. Для досягнення результату увесь цей механізм має працювати чітко та злагоджено, особливо в умовах війни.

На початку російського вторгнення було найважче. Але у нас був чіткий план дій на випадок масованого ракетного удару по об’єктах Повітряних Сил. Треба було врятувати техніку і людей, вивести з-під удару і перемістити на запасні позиції та аеродроми якомога більше засобів, дати рішучу відсіч агресору.

Звісно були болючі втрати, але ми вистояли. І вже за два місяці Повітряні Сили очистили небо від ворожих літаків на підконтрольній території, налагодили систему протиповітряної оборони, в якій працюють також підрозділи ППО усіх Сил оборони!

Наші пілоти здійснювали героїчні бойові вильоти на початку 22-го. Уже тоді наша авіація завдавала ударів по російській території без жодних червоних ліній.

Так, це був час непростих, доленосних рішень і ми дали бій. В нашому активі сотні ворожих літаків та вертольотів, тисячі розвідувальних БпЛА, тисячі ракет та ударних дронів.

Сучасна війна щодня ставить перед нами нові технологічні задачі. Щоб перемагати, треба йти в ногу з часом, розвиватися, приймати іноваційні рішення. Тим паче, що Повітряні Сили отримали на озброєння і сучасні, і навіть списані з озброєння засоби протиповітряної оборони різних виробників, їх необхідно було швидко опановувати і ставити до строю, прикривати міста, інфраструктуру, війська.

Перед нами щодня стоїть питання дефіциту зенітних керованих ракет, які тримають на відстані російську авіацію.

Саме тому було прийнято рішення про формування підрозділів мобільних вогневих груп. Вони теж постійно розвиваються і щодня доводять свою ефективність. А головне – дозволяють Силам оборони берегти і без того невеликий БК зенітних ракет.

За два з половиною роки війни сталось чимало знакових подій, що увійшли у світову історію.

Восени та взимку 2022-го Повітряні Сили не дали росії занурити Україну в пітьму і захистили нашу енергетику. Блекауту, як того хотів окупант, не сталося.

У рекордні терміни ми отримали на озброєння та опанували десятки систем західного виробництва, які уже фактично витісняють радянські ЗРК.

У травні 2023 року Повітряні Сили збивають перший «Кинджал» над Києвом, а потім – десятки балістичних ракет.

Наші льотчики успішно застосовують високоточні західні бомби та ракети із літаків радянського виробництва. Завдяки титанічній роботі в українському небі з’явилися перші Ф-16, а десятки пілотів зараз проходять навчання за кордоном. Роботи ще багато, але ми уже увійшли в клуб країн, які мають на озброєнні американські винищувачі. І дороги назад уже немає. Тільки вперед!

Також було проведено кілька десятків успішних операцій зі знищення російської авіації, зокрема, це збиття одразу п’яти бортів на Брянському напрямку, двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, Іл-22, Ту-22М3 та інші.

Наші пілоти відправили на дно чимало плавзасобів противника, розбили штаб Чорноморського флоту рф, завдали сотень ударів по ворожих об’єктах в тилу ворога.

Особливо хочу відзначити роботу пілотів на Курському напрямку та сході. Високоточними ракетно-бомбовими ударами вони знищують пункти управління, склади боєприпасів, опорні пукти, логістику противника, мостові та понтонні переправи.

До речі, нині – День авіації України! Я вітаю усіх хто літає, усіх, хто забезпечує польоти, усіх, хто любить небо.

Висловлюю шану та співчуття рідним і близьким, хто відпустив сина, батька, чоловіка у вічний політ. Вічна пам’ять полеглим Героям…

Я дякую усьому особовому складу Повітряних Сил за довіру та підтримку, за розуміння, за те, що стояли поруч, за захист, мужність, героїзм і патріотизм.

Перемога на землі – кується в небі!

Честь маю!

Генерал-лейтенант Микола Олещук»

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