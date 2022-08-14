Для роботи на передовій українські медсестри отримали полегшені бронежилети. Першу партію жіночих бронежилетів для українських захисниць придбав центр гуманітарної та медичної допомоги “Help Ukraine Center”.

Для виконання завдань на передовій українським захісницям потрібні легкі та зручні засоби захисту. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу Сухопутних військ ЗСУ.

“Для ефективного виконання бойових завдань жінкам-медикам потрібна спритність та вправність, щоб швидко надати пораненому допомогу чи евакуювати з поля бою. Для цього українським захисницям необхідні легкі, а головне зручні засоби захисту”, йдеться в повідомленні.

В майбутньому планується постачання ще приблизно 500 полегшених засобів особистого захисту для жінок.

“Забезпечення українських військовослужбовиць бронежилетами відбувається у тісній співпраці голови Український ветеранський фонд — Наталії Калмикової та радниці командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з ґендерних питань — Оксани Григор’євої!”, додали у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

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