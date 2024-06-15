Чи відновилося Чорне море після підриву Каховської ГЕС – відповіли екологи

Чорне море після підриву Каховської ГЕС і спрацювання Каховського водосховища у червні 2023 року прийняло тисячі тонн прісної води разом з брудом, який ніс з собою Дніпро, затоплюючи міста і села, змиваючи цвинтарі, ферми, будинки тощо.

Чи відновилося Чорне море після підриву Каховської ГЕС?

Відповідь на це питання дали екологи, передають Новини України – НСН.

Через рік після того, як росіяни зруйнували Каховську ГЕС, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відібрали морської води для проведення досліджень в лабораторних умовах на предмет забруднення.

За інформацією Державної екологічної інспекції, перевірку проводили у тих самих точках, що й рік тому: село Нова Дофінівка, пляж «Ланжерон», 16 станція Великого Фонтану.

Результати досліджень основних хімічних показників якості морської води в нормі, а саме: залізо загальне – 0,05 мг/дм³, азот амонійний – 0,03 мг/дм³, розчинений кисень – 6,7 мгО2/дм³, нітрати – 0,6 мг/дм³, нітрити – 0,02 мг/дм³. Завислі речовини відповідають фоновим показникам.

За оцінками вчених Чорне море «подолало, в деякій мірі, наслідки підриву Каховської ГЕС та відновилось».

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