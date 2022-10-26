Чому сповільнився наступ ЗСУ на Херсонщині і Луганщині – пояснення Міноборони

Чому сповільнився наступ ЗСУ на Херсонщині і Луганщині, пояснили у міноборони, а також у Луганській ОВА, передає NNS.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, чому на Херсонщині сповільнився наступ ЗСУ. Глава Міноборони розповів, що українські захисники продовжують звільняти окуповані території, проте темп ЗСУ змінився через погодні умови.

За словами Резнікова, українська армія використовує тактику звільнення територій “кілометр за кілометром, крок за кроком” і продовжить це робити. Також міністр зазначив, що цього разу окупантам не вдасться втекти, як це було на Харківщині.

Міністр оборони розповів:

Прямо зараз через погодні умови, я маю на увазі дощі, це трохи нас сповільнило, але ми використовуємо тактику звільнення наших сіл крок за кроком та кілометр за кілометром. І ми продовжимо це робити

Міністр також зазначив, що під вогневим контролем ЗСУ перебувають усі мости через Дніпро, тому російські війська не зможуть тікати з Херсона. Резніков також не дуже вірить у можливість ведення вуличних боїв в обласному центрі.

Глава Міноборони підкреслив, що зараз війна з рф зараз знаходиться на третьому етапі – ЗСУ поступово звільняють території. На першому етапі потрібно було зупинити російську армію, на другому стабілізувати ситуація по всій лінії фронту.

З тієї ж причини уповільнився наступ ЗСУ і на Луганщині. Про це заявив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зараз на Луганщині другий день зливи, навіть пройти складно. Землю сильно розвезло, – розповів він.

Тим часом, Ганна Маляр повідомила, що на всіх ділянках фронту зараз триває позиційна оборона.

Збройні сили України на всіх ділянках фронту ведуть позиційну оборону. Про це повідомила під час інформаційного телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Станом на зараз триває позиційна оборона на всіх ділянках фронту. І в рамках цієї оборони десь є певне просування вперед з метою вирівнювання лінії фронту, зайняття панівних висот та досягнення інших цілей, які вирішують Збройні сили України”, – сказала вона.

Також вона додала, що кінцевою метою українських військових є звільнення усіх територій нашої держави.