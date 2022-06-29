Полонений російський моряк, що брав участь у рятувальній операції, розповів, як тонула МОСКВА, передає NNS, посилаючись на Службу безпеки України..

СБУ допитала російського моряка, який після невдалого порятунку крейсера «Москва» перейшов у піхоту. Оприлюднено відео допиту.

Окупант брав участь у спробі порятунку флагмана Чорноморського флоту рф у квітні, і йому не сподобалася ідея померти в морі.

«Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он потонул, его не смогли отбуксировать… Я насмотрелся, что было на «Москве», и не хотел дальше видеть, что посередине моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался…» – розповідає колишній матрос.

Так він «перекваліфікувався» у піхотинця, щоб воювати в Україні. За три тижні інструктори-вагнерівці допомогли йому «змінити профіль». І невдовзі його відправили на розвідку у Волноваський район.

Перше ж бойове завдання виявилося провальним: «розвідники» натрапили на засідку ЗСУ і вціліти вдалося лише трьом із 30. Російські командири кинули поранених на полі бою.

Медичну допомогу він отримав уже від бійців ЗСУ, які взяли його полон.

Зараз російський військовий надає свідчення СБУ.