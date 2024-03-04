На бронювання від мобілізації вплинуть зарплата і рівень сплати податків – Шмигаль

На бронювання від мобілізації вплинуть зарплата і рівень сплати податків. Про це заявив сьогодні на прес-конференції прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає НСН з посиланням на Ліга.нет.

Бізнес, який працює ‘по-білому’, отримає більше можливостей для бронювання працівників від мобілізації, заявив прем’єр-міністр України

Шмигаль зазначив, що зараз Кабінет міністрів працює над зміною підходів до бронювання працівників.

На бронювання від мобілізації вплинуть зарплата і рівень сплати податків

Середня зарплата, рівень сплати податків як людиною, так і компанією, вплив підприємства чи галузі на економіку – це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо, – розповів він

За словами Шмигаля, станом на березень 2024 року броню від мобілізації мають близько 700 000 осіб.

Ми хочемо зробити цей підхід справедливішим, – сказав прем’єр Критичні для економіки підприємства збережуть пріоритет у бронюванні, але додаткові можливості матимуть підприємства, що наповнюють державний бюджет. ‘Наприклад, мають податкове навантаження вище за середнє по галузі. Такого офіційного показника немає, але Податкова його надає”, – сказав Шмигаль

Він пояснив, що зміни у бронюванні потрібні, тому що держава покладається виключно на власні надходження для утримання армії.

Вісім працюючих людей повинні забезпечувати одну людину, яка захищає, ризикує своїм життям на фронті. Якщо співвідношення менше, ефективність втрачається. Це означає, що ми не матимемо можливості забезпечити наші сили безпеки та оборони, — сказав прем’єр

Що таке бронювання?

Бронювання військовозобов’язаних працівників – це надання тимчасової відстрочки на період до шести місяців від мобілізації ключовим працівникам підприємства, компанії, установи чи організації, які працюють у компаніях та критично важливим для забезпечення їхнього стабільного функціонування. Процедуру бронювання військовозобов’язаних прописано у постанові №76 від 27 січня 2023 року.

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